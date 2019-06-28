Представлен объектив Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD с креплением Sony FE

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов для камер с креплением Sony E моделью 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046). Новинка характеризуется быстрым, точным и тихим шаговым приводом автофокуса, защитой от влаги, оптической схемой из 13 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,19-0,26 м, 9-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 67 мм, диаметром 73 мм, длиной 99 мм и массой 420 г. Объектив появится в продаже 25 июля по цене 899 долларов.