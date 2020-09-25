Представлен объектив Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD

Компания Tamron пополнила ассортимент объективов моделью 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047), который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется высокоскоростным шаговым приводом автофокуса, фокусным расстоянием 70-300 мм, максимальной диафрагмой f/4,5-6,3, минимальной диафрагмой f/22-32, оптической схемой из 15 элементов в 10 группах, углом поля зрения 34°21'-8°15', минимальным расстоянием для фокусировки 0,8 м, максимальным увеличением 1:9,4 на 70 мм и 1:5,1 на 300 мм, 7-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтра 67 мм, диаметром 77 мм, длиной 148 мм и массой 545 г. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
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