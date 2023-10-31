Представлен объектив Thypoch Simera 35mm F/1.4

Компания Thypoch пополнила ассортимент объективов моделями Thypoch Simera 28mm F/1.4 и 35mm F/1.4, которые предназначены для камер Leica с байонетом M. Новинки характеризуются полностью ручной фокусировкой, винтажным дизайном, черной и серебристой расцветками, корпусом из алюминиевого сплава, анодированной квадратной блендой, 14-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, оптической конструкцией с тремя элементами с высоким показателем преломления (HRI) и одной асферической линзой и минимальной дистанцией для фокусировки 45 см. Simera 28mm F/1.4 имеет резьбу для светофильтра 49 мм и массу 330 граммов, Simera 35mm F/1.4 – 49 мм и массу 352 грамма. Оба объектива уже доступны для покупки по цене в 700 долларов.

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