Представлен объектив Tokina atx-m 11-18mm F/2.8

Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделью Tokina atx-m 11-18mm F/2.8 E, предназначенной для беззеркальных APS-С камер с байонетом Sony E.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 11-18 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 19 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:10, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах включая 2 низкодисперсионные и 2 асферические линзы, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, относительным отверстием 1:2.8-1:22, фирменным многослойным покрытием, резьбой для светофильтра 67 мм, внутренней фокусировкой (ST-M), интерфейсом USB, массой 335 граммов и размерами 74.4:74.1 мм. Объектив уже доступен для покупки по цене в 600 долларов.