Представлен объектив Tokina atx-m 23mm F1.4 для Sony E

Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделями Tokina atx-m 23mm F/1.4 E, 33mm F/1.4 E и 56mm F/1.4 E для кропнутых (формат APS-C) беззеркальных камер с креплением Sony E. Ранее данные объективы были выпущены для камер с байонетом Fujifilm X-mount. Новинки характеризуются компактностью, полной совместимостью с системой стабилизации изображения (IBIS), резьбой для светофильтра 52 мм, 9-лепестковой диафрагмой с круглым боке, а также быстрым и тихим автофокусом с шаговым двигателем STM. Объективы появятся в продаже 12 ноября по цене в 450 долларов, 340 долларов и 450 долларов соответственно.