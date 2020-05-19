Представлен объектив Viltrox AF 85mm F/1.8 Mark II FE

Компания Viltrox представила полнокадровый автофокусный объектив AF 85mm F/1.8 Mark II FE, который предназначен для беззеркальных камер Sony с байонетом E-mount. Новинку уже доступна для предварительного заказа по цене в 400 долларов. Объектив характеризуется массой в 484 грамма, минимальной дистанцией фокусировки 0,8 м с увеличением 1:8 и оптической конструкцией из 10 элементов в 7 группах, включая асферический элемент. По словам производителя, объектив отлично проявляет себя при съемке динамичных сюжетов. При этом, первая версия данной линзы была выпущена всего год назад.