Представлен объектив Viltrox AF 85mm F/1.8 Mark II FE

Компания Viltrox представила полнокадровый автофокусный объектив AF 85mm F/1.8 Mark II FE, который предназначен для беззеркальных камер Sony с байонетом E-mount. Новинку уже доступна для предварительного заказа по цене в 400 долларов. Объектив характеризуется массой в 484 грамма, минимальной дистанцией фокусировки 0,8 м с увеличением 1:8 и оптической конструкцией из 10 элементов в 7 группах, включая асферический элемент. По словам производителя, объектив отлично проявляет себя при съемке динамичных сюжетов. При этом, первая версия данной линзы была выпущена всего год назад.

Комментарии и отзывы Viltrox AF 85mm F/1.8 Mark II FE
Обзоры:
Предварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камераПредварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камера
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Новости:
Камеру Canon EOS R5 сертифицировали в США и Китае

Все еще официально не представленная фотокамера Canon EOS R5 прошла сертификацию в Тайване, США, Китае и ...
Представлена кинокамера Canon EOS C300 Mark III

Компания Canon представила профессиональную модульную камеру EOS C300 Mark III для кино- и телеиндустрии....
Камера Nikon D850 получила обновление прошивки

Компания Nikon выпустила обновление прошивки для зеркальной фотокамеры Nikon D850. Прошивку v1.11 уже мож...
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор Spyro Reignited Trilogy для Ninten...
Обзор Spyro Reignited Trilogy для NintenNintendo Switch – отличная консоль, которая позволяет играть в лучшие игры как на большом экране, так и в...
Компания Realme готовится представить см...
Компания Realme готовится представить смКомпания Realme готовится к европейской презентации смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro. ...
DeepCool представила компьютерный корпус...
DeepCool представила компьютерный корпусКомпания DeepCool выпустила новый корпус MATREXX 55 PWM 2F. ...
Xiaomi создала арт-проект совместно с Ан...
Xiaomi создала арт-проект совместно с АнКомпания Xiaomi представляет совместный проект с мировой звездой стрит-арта, художником Андреем Бергером....
Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VX...
Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXКомпания Tamron официально представила объектив Tamron 70-180mm f/2.8 для полнокадровых беззеркальных кам...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590D...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590DВыбор монитора — достаточно интересное и сложное задание, так как на рынке просто уйма вариантов, тьма ра...
Смартфон Samsung Galaxy A20 получил Andr...
Смартфон Samsung Galaxy A20 получил AndrКомпания Samsung Electronics выпустила оболочку One UI 2.0 на Android 10 для бюджетного смартфона Galaxy ...
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple M...
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MВслед за Apple большое количество производителей ноутбуков на базе платформы Windows начали заметно умень...
Apple может разрешить пользователям выби...
Apple может разрешить пользователям выбиСогласно отчету Bloomberg, Apple изучает возможность изменения политики в отношении приложений для iOS, ч...
Deepcool выпустила корпус для компактных...
Deepcool выпустила корпус для компактныхMatrexx 30 SI это обновленный вариант корпуса Matrexx 30. Отличием является стальные боковые панели. ...
Astro Slide в формате КПК...
Astro Slide в формате КПКНа рынке смартфонов сейчас достаточно серьезный застой из-за того, что крупные компании не могут просто р...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеру...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеруВ сети все больше и больше появляются подробности неанонсированных флагманов компаний OnePlus. На этот р...
Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMDОбзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD
Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GBЛучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GB
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor