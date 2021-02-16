Представлен объектив Voigtlander Apo-Lanthar 35mm F2 Aspherical

Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Voigtlander Apo-Lanthar 35mm F2 Aspherical, которая представлена в вариантах для камер с креплением Leica M и Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, ручной фокусировкой, апохроматической оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах, в том числе 5 элементами с низкой дисперсией и 2 двусторонними асферическими элементами, углом поля зрения 63,6°, 12-лепестковой диафрагмой f/2-f/16, минимальным расстоянием фокусировки 0,5 м, диаметром для фильтра 49 мм, диаметром 55,6 мм, длиной 58,1 мм и массой 304 г. Объектив появится в продаже по цене в 1150 долларов. Бленда LH-13 стоит 95 долларов.