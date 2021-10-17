Представлен объектив Voigtlander Apo-Skopar 90mm f/2.8 SL II S

Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Voigtlander Apo-Skopar 90mm f/2.8 SL II S, которая предназначена для полнокадровых зеркальных камер с байонетом Nikon F. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 90 мм, оптической конструкцией из 7 элементов в 7 группах, диапазоном диафрагмы f/2,8-f/22, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 90 см, максимальным увеличением 1:8,1см, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 66,3 мм, длиной 41,0 мм, массой 260 граммов и двумя расцветками. Объектив оценен в Японии в 595 долларов, а цена бленды LH-90 IIS составляет 44 доллара.