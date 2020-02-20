Представлен объектив Voigtlander Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III

Компания Cosina представила полнокадровый объектив Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III с креплением Leica M, который имеет ручную фокусировку. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, диафрагмой f/1,2-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 7 группах, углом поля зрения 61,53°, 12-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией фокусировки 0,5 м, размером фильтра 52 мм, диаметром 60,8 мм, длиной 50,5 мм и массой в 332 г. Продажи объектива в Японии начнутся уже в марте по рекомендованной цене в 135 000 иен. Когда новинка появится в других странах, пока не сообщается.