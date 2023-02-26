Представлен объектив Voigtlander Nokton 55mm F/1.2 SL II S

Компания Cosina пополнила ассортимент сверхсветосильных мануальных объективов моделью Voigtlander Nokton 55mm F/1.2 SL II S, которая предназначена для полнокадровых зеркальных камер с креплением Nikon F. Новинка характеризуется кольцом для регулировки диафрагмы, оптической конструкцией из 7 элементов в 6 группах, многослойным просветляющим покрытием, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2 и минимальным F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, а углом поля зрения 43°, металлическим корпусом и массой 365 граммов. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.