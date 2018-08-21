Представлен объектив Yongnuo YN 50mm f/1.4NE II с креплением Nikon F

Пока весь мир готовится к выходу первой беззеркальной камеры Nikon, сторонние производители продолжают пополнять парк оптики для зеркальных камер японской компании. Например, сегодня Yongnuo представила полнокадровый объектив YN 50mm f/1.4NE II с креплением Nikon F, который может похвастаться электромагнитной диафрагмой и портом USB для обновления встроенного программного обеспечения. Также отметим только стеклянные оптические элементы, многослойное просветляющее покрытие, а также ручную и автоматическую фокусировку.

Новинка характеризуется углом поля зрения по диагонали 46°, максимальной диафрагмой f/1,4, минимальной диафрагмой f/22, конструкцией из 9 элементов в 7 группах, семью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,45 м, максимальным увеличением 0,15х, установочным диаметром фильтра 58 мм, диаметром 81 мм, длиной 93 мм и массой 577 г. К сожалению, цена объектива пока не сообщается.