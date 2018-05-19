Представлен обновленный ПК-моноблок HP EliteOne 1000

Компания HP пополнила ассортимент компьютеров вторым поколением моноблока EliteOne 1000, который теперь построен на процессорах Intel Core восьмого поколения. Новинка оснащается четырьмя IPS-дисплеями на выбор: 23,8-дюймовыми панелями с разрешением Full HD (сенсорной и обычной), 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4К, а также панелью на 34 дюйма с разрешением 3440:1440.

Также моноблок можно укомплектовать материнской платой на новом чипсете Intel Q370, видеокартой AMD Radeon RX 560 с 4 ГБ памяти GDDR5, до 32 ГБ оперативной памяти, HDD типоразмера 2,5 дюйма объемом от 500 ГБ до 2 ТБ, SSD M.2 NVMe объемом от 128 ГБ до 1 ТБ или сразу двумя накопителями, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, разъемами RJ-45, четырьмя портами USB 3.1 Gen 2 Type-A, USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, HDMI, входом и выходом DisplayPort. Моноблок появится в продаже в июне по цене от 1280 долларов.