Представлен обновленный Rolls Royce Phantom

Компания Rolls Royce представила обновленную версию Phantom, автомобиль получил ряд обновлений, включая ряд визуальных улучшений. Самая очевидная и важная особенность, которую следует сохранить — это властное присутствие Фантома. Это было дополнительно усилено новой полированной горизонтальной линией между дневными ходовыми огнями над решеткой Pantheon. Это придает Phantom новую и напористую современность, отражающую его ориентированный на водителя характер.

Сама решетка теперь подсвечивается, эта функция дебютировала и стала популярной в Ghost. Передние фары украшены замысловатыми звездными огнями, вырезанными лазером, которые создают визуальную связь с хедлайнером Starlight внутри и добавляют еще больше удивления и восторга присутствию Phantom в ночное время. Боковой профиль Phantom сохраняет характерные для Rolls-Royce короткий передний и длинный задний свесы, длинную колесную базу и широкую заднюю стойку, что обеспечивает большой кофорт для пассажиров. Силуэт сохраняет элегантные ключевые линии, идущие от Spirit of Ecstasy к сужающейся задней части. Линия «разделенного ремня» начинается у переднего крыла и плавно изгибается к задней двери, подчеркивая длинные пропорции автомобиля от приборной панели к оси, а затем плавно спускается к задним фонарям, похожим на фонари. Сильно подрезанная «линия волны» создает сильную тень, визуально сигнализируя о непревзойденной марки.