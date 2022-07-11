Представлен обновленный кроссовер Geely Coolray

Компания Geely представила новый кроссовер Geely Coolray, который изменился в дизайне, увеличился в размерах и получил новый 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. В Китае автомобиль получил название Binyue Cool и отличается агрессивным дизайном передней части, крупной сетчатой ​​решеткой радиатора и более узкими светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями.

Geely Coolray получил обновленные 18-дюймовые колеса, полностью переработанный капот с рельефными боковыми панелями, новые передние крылья, новую крышку багажника, более узкие задние фонари с горизонтальной световой полосой и спойлер на крыше.

Длина автомобиля увеличилось до 4380 мм, а высота и колесная база составляет 1609 мм и 2660 мм. Модель получила совершенной новый дизайн салона. Большой рычаг переключения передач уступил место маленькому джойстику. Что касается силового агрегата: привод останется передним, а новый двигатель будет выдавать 181 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Над двигателем работали Volvo и Geely, работавшими под одним брендом Aurobay.

Geely Coolray презентуют в ближайшее время.