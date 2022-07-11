Представлен обновленный кроссовер Geely Coolray

Geely Coolray получил обновленные 18-дюймовые колеса, полностью переработанный капот с рельефными боковыми панелями, новые передние крылья, новую крышку багажника, более узкие задние фонари с горизонтальной световой полосой и спойлер на крыше.
Длина автомобиля увеличилось до 4380 мм, а высота и колесная база составляет 1609 мм и 2660 мм. Модель получила совершенной новый дизайн салона. Большой рычаг переключения передач уступил место маленькому джойстику. Что касается силового агрегата: привод останется передним, а новый двигатель будет выдавать 181 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Над двигателем работали Volvo и Geely, работавшими под одним брендом Aurobay.
Geely Coolray презентуют в ближайшее время.