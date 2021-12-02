Представлен одноместный концепт-кар Nissan Ariya

Компания Nissan представила свой новый одноместный концепт-кар Nissan Ariya с уникальным дизайном. Новый Nissan Ariya - это электромобиль, и он призван показать, как трансмиссию Nissan можно использовать в автомобиле для автоспорта.

«Мы рады представить концепцию одноместного автомобиля Nissan Ariya с нашего мероприятия Nissan Futures», - сказал Хойос. «В Nissan мы осмеливаемся делать то, что не делают другие. С помощью этой концепции мы хотим продемонстрировать высокопроизводительный потенциал трансмиссии Ariya в пакете, вдохновленном автоспортом, который не только намекает на дизайн и стиль дорожного автомобиля, который вдохновил его, но также демонстрирует новый и эффективный язык характеристик электромобиля. Выступая в качестве испытательного стенда для будущей технологической эволюции, этот проект может помочь привнести азарт с дороги на гоночную трассу, а также продемонстрировать опыт Nissan в передаче знаний и технологий с гоночной трассы на дорогу».

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