Представлен одноплатный компьютер NanoPi K1 Plus

Ассортимент одноплатных компьютеров для разработчиков пополнился моделью NanoPi K1 Plus, которая ориентирована на проекты в области робототехники или Интернета вещей. Новинку оснастили четырехъядерным процессором Allwinner H5, графикой ARM Mali-450MP4 с поддержкой OpenGL ES 2.0/1.1, OpenVG 1.1 и EGL, 2 ГБ оперативной памяти DDR3, интерфейсом HDMI 1.4, поддержкой видео в разрешении 4К, накопителем в виде карты microSD, сетевым контроллером Gigabit Ethernet (RTL8211E IC), адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n, тремя портами USB 2.0, одним разъёмом Micro-USB и 3,5-миллиметровым аудиогнездом. Также имеется поддержка I2C, GPIO, UART, PWM, S/PDIF, SPI и пр. Габариты платы равны 85:56 мм, а ее ориентировочная цена составляет 35 долларов.