Представлен патент от Apple демонстрирующий датчики 3D Touch следующего поколения

Патенты показывают датчики силы и давления, встроенные в Apple Watch и трекпад MacBook. Согласно патенту, новая чувствительная к давлению поверхность Apple будет использовать микроэлектромеханические датчики давления. Эти датчики должны быть меньше, иметь лучшую чувствительность к силе и будут более долговечными, чем обычные датчики давления.
Новые датчики давления, скорее всего, будут работать как кнопки на трекпаде MacBook. С другой стороны, на патентном рисунке Apple Watch показаны новые датчики, встроенные в физическую кнопку часов, а также в их ремешок. Новая технология позволит умным часам определять артериальное давление, частоту сердечных сокращений и частоту пульса с помощью датчиков давления на ремешке.