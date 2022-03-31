Представлен патент от Apple демонстрирующий датчики 3D Touch следующего поколения

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало несколько новых патентов Apple, намекающих на возвращение технологии 3D Touch компании. Для тех кто не знает, Force Touch, также называемая 3D Touch, была технологией, которую Apple использовала в течение нескольких лет, прежде чем заменить ее на Haptic Touch. 3D Touch позволял пользователям iPhone получать доступ к различным меню, просто прикладывая разное давление к дисплею телефона.

Патенты показывают датчики силы и давления, встроенные в Apple Watch и трекпад MacBook. Согласно патенту, новая чувствительная к давлению поверхность Apple будет использовать микроэлектромеханические датчики давления. Эти датчики должны быть меньше, иметь лучшую чувствительность к силе и будут более долговечными, чем обычные датчики давления.

Новые датчики давления, скорее всего, будут работать как кнопки на трекпаде MacBook. С другой стороны, на патентном рисунке Apple Watch показаны новые датчики, встроенные в физическую кнопку часов, а также в их ремешок. Новая технология позволит умным часам определять артериальное давление, частоту сердечных сокращений и частоту пульса с помощью датчиков давления на ремешке.
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