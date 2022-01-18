Представлен первый электрический мотоцикл Mazout e-bike с запасом хода 350 км

Индия находится в разгаре революции в переходе от двухколесных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания к электрическим мотоциклам и другим двухколесным электромобилям. Многие традиционные автопроизводители также занялись производством электромобилей, в то время как рост индустрии электрических двухколесных транспортных средств обусловлен сильными показателями TVS, Okinawa, Hero, Ola и множества других производителей. Mazout Electric готовится стать очень успешным стартапом в индийской индустрии электрических мотоциклов. В настоящее время компания разработала электрический круизный мотоцикл, который может проехать 350 км без подзарядки. Мотоцикл развивает максимальную скорость 120 км/ч.

Электрический круизный мотоцикл Mazout был разработан группой студентов-инженеров из Технического университета Дели. Студенты являются владельцами стартапа Mazout Electric, а также работают над программной частью электрического мотоцикла. Модель, представленная на индийском рынке, может значительно улучшить ассортимент нынешних электрических мотоциклов. Модель будет оснащена аккумуляторной батареей на 25 кВтч, обеспечивающей указанный запас хода. Однако еще неизвестно, как компания будет развивать электрический круизный мотоцикл Mazout, пока он не станет коммерчески продаваемым продуктом.