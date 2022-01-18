Представлен первый электрический мотоцикл Mazout e-bike с запасом хода 350 км

Индия находится в разгаре революции в переходе от двухколесных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания к электрическим мотоциклам и другим двухколесным электромобилям. Многие традиционные автопроизводители также занялись производством электромобилей, в то время как рост индустрии электрических двухколесных транспортных средств обусловлен сильными показателями TVS, Okinawa, Hero, Ola и множества других производителей. Mazout Electric готовится стать очень успешным стартапом в индийской индустрии электрических мотоциклов. В настоящее время компания разработала электрический круизный мотоцикл, который может проехать 350 км без подзарядки. Мотоцикл развивает максимальную скорость 120 км/ч.

Электрический круизный мотоцикл Mazout был разработан группой студентов-инженеров из Технического университета Дели. Студенты являются владельцами стартапа Mazout Electric, а также работают над программной частью электрического мотоцикла. Модель, представленная на индийском рынке, может значительно улучшить ассортимент нынешних электрических мотоциклов. Модель будет оснащена аккумуляторной батареей на 25 кВтч, обеспечивающей указанный запас хода. Однако еще неизвестно, как компания будет развивать электрический круизный мотоцикл Mazout, пока он не станет коммерчески продаваемым продуктом.
Комментарии и отзывы Mazout e-bike
IONITY установит 5000 зарядных устройств для электромобилей…
IONITY установит 5000 зарядных устройств для электромобилейК 2025 году IONITY установит 5000 новых точек быстрой зарядки в Европе. Инвесторами компании являются Aud…
Volvo Cars получит YouTube…
Volvo Cars получит YouTubeVolvo объявила, что будет интегрировать YouTube в свои Volvo Cars, и эта функция появится во всех автомоб…
Производство Toyota GR86 ограничено двумя годами…
Производство Toyota GR86 ограничено двумя годамиToyota GR86 была официально представлена ​​в начале этого года и теперь Toyota объявила, что производство…
Новый Citroen C3 «Saint James» запущен в Великобритании…
Новый Citroen C3 «Saint James» запущен в ВеликобританииСегодня Citroen объявил, что запускает свои новые модели Citroen C3 в Великобритании. Цены на новый Citro…
Новые модели 2022 Charger и Challenger Hellcat Redeye Widebo…
Новые модели 2022 Charger и Challenger Hellcat Redeye WideboDodge представил пару новых версий своих невероятно мощных маслкаров Charger и Challenger SRT Hellcat Red…
Представлен одноместный концепт-кар Nissan Ariya…
Представлен одноместный концепт-кар Nissan AriyaКомпания Nissan представила свой новый одноместный концепт-кар Nissan Ariya с уникальным дизайном. Новый …
Nuro представила новый беспилотник с внешней подушкой безопа…
Nuro представила новый беспилотник с внешней подушкой безопаУ компании Nuro уже есть третья модель автомобиля для доставки продуктов без водителя, и эта модель ориен…
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие к…
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие кКомпания be quiet! продолжает расширять линейку устройств с поддержкой управляемой подсветки. В ноябре бы…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor