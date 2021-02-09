Представлен первый короткофокусный проектор

Optoma представила первый в мире короткофокусный лазерный проектор с фиксированным объективом и яркостью 7000 люмен — ZU720TST. Эта модель может похвастаться разрешением WUXGA, а наибольшим преимуществом, отмечает Optoma, является короткофокусный характер последней модели, предоставляющий потребителям альтернативу, которая может лучше работать с их существующей домашней развлекательной системой. По словам компании, Optoma ZU720TST сочетает в себе все основные функции, присущие более старшим моделям на рынке, и добавляет к этому всему дизайн с компактным корпусом и коротким ходом. Новая модель поддерживает видео в разрешении 4K с поддержкой технологии HDR и имеет значительную контрастность 1000000: 1 в дополнение к яркости 7000 люмен.