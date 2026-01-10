Представлен планшет ASUS Flow Z13 от Kojima Productions

Компания ASUS объявила о выпуске лимитированной версии игрового планшета-трансформера Flow Z13 (Z13-KJP), которая была создана совместно со студией геймдизайнера Хидэо Кодзимы Kojima Productions. Новинка оснащается уникальным дизайном, специальными аксессуарами (наушники ROG Delta II-KJP, игровая мышь ROG Keris II Origin-KJP Edition и коврик ROG Scabbard II XXL-KJP), 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 8060S, 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 13-дюймовым дисплеем ROG Nebula с разрешением с 2560:1600 пикселей, частотой обновления 180 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью 500 нит и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой Wi-Fi 7, двумя портами USB4 и батареей ёмкостью 70 Втч. Цена и дата старта продаж пока не раскрываются.