Представлен планшет Acer Iconia iM11-22M5G

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов среднебюджетной моделью Iconia iM11-22M5G, которая основана на 6-нанометровой платформе MediaTek 8791 с максимальной частотой 2,4 ГГц. Новинка также получила 11,45-дюймовый экран IPS с разрешением 2200:1440 точек и кадровой частотой 90 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, слот для карты памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 15, четыре динамика Pure Voice, модем для сотовых сетей 5G, поддержку Wi‑Fi 6, селфи-камеру на 8 Мп, тыльную камеру разрешением 16 Мп, дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 7400 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 7,85 мм и массой 535 граммов. Цена планшета на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 270 долларов.