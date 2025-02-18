Представлен планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2

Компания HUAWEI представила флагманский планшет MatePad Pro 13,2", который оценен в 100 и 110 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Планшет получил 13,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880:1920 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и технологией PaperMatte, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку 100-Вт проводной быстрой зарядки, 12 ГБ ОЗУ, восьмиядерную однокристальную систему Kirin T92, четыре микрофона, шесть динамиков, корпус с толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов, а также предустановленную операционную систему HarmonyOS 4.3.

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