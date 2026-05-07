Представлен планшет HUAWEI MatePad Pro Max

Компания HUAWEI объявила о выпуске на международный рынок планшета MatePad Pro Max, который среди прочего получил аккумулятор ёмкостью 10400 мАч (9760 мАч в европейской версии). Новинка также получила 13,2-дюймовый экран OLED PaperMatte с разрешением 3000:2000 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и версией PaperMatte с нанотекстурированным покрытием для заботы о глазах пользователей, предустановленную операционную систему HarmonyOS 4.3, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 50-Мп тыльную камеру с автофокусом, 12-Мп селфи-камеру, акустику с шесть динамиками, четыре микрофона, поддержку 66-Вт проводной и 40-Вт обратной проводной зарядок, поддержку фирменной клавиатуры Glide Keyboard и стилуса M-Pencil Pro, цельнометаллический корпус толщиной всего 4,7 мм и массой 499 граммов. Цены базовой конфигурации составила 1360 долларов.