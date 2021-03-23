Представлен планшет Honor Pad 7

Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor Pad 7, которая появится в продаже уже 26 марта. Новинку оснастили 10,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 80% покрытием передней панели, сертификацией TUV Rheinland, поддержкой разделенного дисплея для четырех различных приложений, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80 и предустановленной операционной системой Android 10. Вариант только с Wi-Fi, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 215 долларов, а с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в 261 доллар. Те же версии, но с поддержкой LTE обойдутся в 246 и 292 доллара соответственно.