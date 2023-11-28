Представлен планшет Huawei MatePad Pro 11 2024

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 11 2024, главной особенностью которой стала поддержка двусторонней спутниковой связи Beidou (только в Китае). Новинку оценили на китайском рынке в 600 и 670 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новина также характеризуется корпусом толщиной 5,9 мм и массой 449 граммов, 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 9000S с 12 ядрами, которая набирает в Geekbench 1244 и 3793 балла в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно, 11-дюймовым OLED-дисплеем и поддержку 66-Вт проводной зарядки.
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