Представлен планшет Huawei MatePad SE 11

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad SE 11, которая выйдет на международный рынок. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже. Новинка характеризуется 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 точек, пиковой яркостью 400 нит, контрастностью 1400:1, 100% покрытием цветового пространства sRGB и сертификацией TÜV Rheinland, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти соответственно, фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0, аккумулятором ёмкостью 7700 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой стилуса M-Pen Lite, адаптерами Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, разъемом USB Type-C, четырьмя динамиками, металлическим корпусом толщиной 6,9 мм и массой 475 граммов.

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