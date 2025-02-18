Представлен планшет Lunnen Ground от «Яндекс Фабрика»

«Яндекс Фабрика» объявила о выпуске планшетов Lunnen Ground 10.4 и Lunnen Ground 11, которые оценены от 11990 до 18490 рублей соответственно. Новинки оснастили 10,4 и 11-дюймовыми экранами с разрешением 2000:1200 точек, 12-нанометровыми однокристальными системами Unisoc T606 и Unisoc T616 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и 2 ГГц, двумя и четырьмя динамиками соответственно, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, автономностью до 7 часов, 20-Вт комплектной зарядкой и магнитным кабелем, металлическим корпусом, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 14, 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти.