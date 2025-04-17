Представлен планшет Motorola Moto Pad 60 PRO

Компания Motorola объявила о выпуске планшета Moto Pad 60 PRO, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 23 апреля по эквивалентной цене в 315 и 340 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 12,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2944:1840 точек (формат 3K), кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 400 нит, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8300 с максимальной частотой 3,35 ГГц и графикой Mali-G615, ОЗУ LPDDR5X и встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, тыльной и фронтальной камерами на 13 Мп и 8 Мп соответственно, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой стилуса Moto Pen Pro, корпусом толщиной 6,9 мм, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth v5.3.