Представлен планшет POCO Pad C1

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью POCO Pad C1, которая базируется на 6-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с тактовой частотой до 2,9 ГГц. Новинка также получила 9,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2048:1280 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 600 нит, сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и Circadian Friendly, а также поддержкой DC Dimming, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 7600 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, алюминиевый корпус толщиной 7,4 мм и массой 406 граммов, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм гнездо для наушников, тыльную камеру на 8 Мп и селфи-камеру разрешением 5 Мп. Официальная цена пока не объявлена, но западные источники сообщают о 140 и 150 долларов в зависимости от конфигурации.