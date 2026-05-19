Планшет OnePlus Pad 4 и смартфон OnePlus Nord CE6 в России

OnePlus представил свой новый планшет Pad 4, который уже поступил в продажу. Устройство отличается внушительными габаритами: 290x210x5,94 мм, а его вес составляет 672 грамма. Дисплей планшета имеет диагональ 13,2 дюйма и выполнен по технологии IPS. Соотношение сторон экрана составляет 7:5, а его разрешение достигает 3392x2400 пикселей. Частота обновления может адаптироваться до 144 Гц. Экран поддерживает 12-битную глубину цвета (FRC) и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3. Для фотосъемки предназначена основная камера разрешением 13 Мп, а для видеозвонков — фронтальная камера на 8 Мп.

Производительность OnePlus Pad 4 обеспечивает чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 13 380 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт. За воспроизведение звука отвечают восемь динамиков, поддерживающие кодеки SBC, AAC, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC и LHDC5.0. Операционная система — OxygenOS 16.0 на базе Android 16.

  • Первый в мире планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5: результат теста AnTuTu: 4,47 миллиона
  • Защита глаз: TUEV 5.0, защита глаз 7-в-1 для комфорта в течение всего дня
  • Аккумулятор на весь день: 13 380 мАч + 80 Вт
  • ИИ + стилус: самый умный стилус: тактильная обратная связь + круговое движение с ИИ
  • Отсутствие блокировки экосистемы: кроссплатформенная совместимость - работает с iOS, Mac, Windows и всеми остальными
  • Кинематографический звук: развлечения - 8 динамиков (в 2-4 раза более объемное звучание, чем у любого конкурента)
OnePlus Pad 4 на Aliexpress
Стоимость - от 42 725 ₽(12/256ГБ); от 49 374 ₽(12/512ГБ)
Дата распродажи: 18.05.2026 10:00 ~ 01.06.2026 09:59 (MCK)

OnePlus Nord CE6

Сердцем устройства является чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Дополнительно установлен сопроцессор Touch Reflex, повышающий отзывчивость и точность отклика на прикосновения с частотой 3200 Гц, что особенно заметно в игровом процессе. Главная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией по двум осям и 2-мегапиксельным вспомогательным модулем. Для фронтальной съемки предусмотрен 32-мегапиксельный модуль с автофокусом и широкоугольным объективом (90 градусов), что идеально подходит для создания селфи и осуществления видеозвонков.

Ключевым преимуществом модели является аккумулятор на 7500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт, а также функцию обратной зарядки мощностью 27 Вт для других устройств. Корпус устройства также отличается высокой степенью защиты от влаги и пыли, соответствуя стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.
OnePlus Nord CE6 на Aliexpress
Стоимость - от 22 287 ₽
Дата распродажи: 18.05.2026 10:00 ~ 01.06.2026 09:59 (MCK)
