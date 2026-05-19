Представлены планшеты Lenovo Legion Y900

Компания Lenovo объявила о выпуске игровых планшетов моделью Legion Y900, которая представлена в версиях на 11 и 13 дюймов. Новинки характеризуются дисплеями с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1100 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусами толщиной 5,99 мм, а также массой 480 и 599 граммов соответственно, однокристальными системами MediaTek Dimensity 9500s и Qualcomm Snapdragon 8 Elite соответственно, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, батареями ёмкостью 11000 мАч и 12700 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой фирменного стилуса Pen Pro второго поколения с распознаванием 8192 уровней нажатия и присоединяемой магнитной клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм. Планшеты оценены в Китае в 395 и 500 долларов соответственно.

