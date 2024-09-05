Представлен планшет Red Magic Tablet 3D Discovery Edition

Компания Red Magic объявила о выпуске планшета Red Magic Tablet 3D Discovery Edition, который воспроизводит 3D-контент без специальных очков. Как и в других похожих устройствах, здесь эффект 3D достигается благодаря конструкции экрана, двум 3D-камерам с отслеживанием глаз при помощи искусственного интеллекта и технологии преобразования 2D в 3D.

Что до технических характеристик, планшет получил 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 5 Мп, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 10000 мАч, поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G и полнофункциональный разъем USB Type-C. Red Magic Tablet 3D Discovery Edition оценен на домашнем для производителя китайском рынке в 915 и 1030 долларов за конфигурации с 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
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