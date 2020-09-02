Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A7

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A7, который представляет средний ценовой сегмент и не поддерживает фирменный стилус S Pen. Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, четырьмя громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, слотом для карт памяти microSD до 1 ТБ, батареей емкостью 7040 мАч, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 8 Мп, модемом LTE и предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.