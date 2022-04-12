Представлен планшет VIVO Pad

Помимо VIVO X Fold и X Note, компания VIVO также представила новый планшет VIVO Pad.

Планшет оснащен чипсетом Snapdragon 870, дисплеем на 11 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10, а также Dolby Vision. Двойная задняя камера с основным сверхшироким датчиком 8MP + 8MP, тогда как на передней камере есть датчик Time-of-Flight. Устройство получило аккумулятор емкостью 8040 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 44 Вт. Другие функции включают WiFi 6, NFC и порт USB 3.1, который поддерживает вывод 4K 60 Гц. Планшет Pad работает на OriginOS.

VIVO Pad представлен в варианте на 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ по цене 2499 юаней (33 тысяч рублей) и 2999 юаней (около 40 тысяч рублей) соответственно.
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