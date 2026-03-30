Представлен планшет Vivo Pad 6 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 6 Pro, которая базируется на топовом 3-нанометровом чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Новинку также оснастили 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3840:2512 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц, яркостью до 1200 нит в режиме HBM и точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,8, фирменным движком Monster Super Core, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 13000 мАч, восемью динамиками, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, корпусом толщиной 6,18 мм и массой 663 грамма, а также поддержкой фирменных клавиатуры Smart Touch Keyboard 6 Pro и стилуса Pencil 3. Цена планшета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 650 долларов за вариант с 8/256 ГБ памяти.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor