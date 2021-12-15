Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A8

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A8, официальный релиз которой ожидался только в следующем месяце. Новинку оснастили 10,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, однокристальной системой UniSOC T618, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой проводной зарядки на 15 Вт, четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi (802.11 ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, симметричным интерфейсом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной ОС Android 11.

Планшета появится в европейской продаже уже в этом месяце, а в остальных регионах – со следующего. Версия с 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти и модемом LTE оценена в 280 евро, 4/64 ГБ и LTE – 310 евро, а с 4/128 ГБ и LTE – 360 евро.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A8
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