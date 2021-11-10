Представлен полнокадровый объектив Panasonic Lumix 35mm F/1.8 S

Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Lumix 35mm F/1.8 S, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением L-mount. Новинка характеризуется оптической схемой из одиннадцати линз в девяти группах, в том числе тремя асферическими линзами и тремя линзами ED, девяти-лепестковой диафрагмой, плавной и бесшумной автофокусировкой, возможностью регулировки величины поворота и чувствительности кольца фокусировки, отсутствием «дыхания фокуса», микрошаговой регулировкой диафрагмы, массой 295 граммов, защитой от пыли и влаги, а также резьбой для светофильтра 67 мм. Объектив появится в продаже в этом месяце по цене в 700 долларов.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix 35mm F/1.8 S
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