Представлен полнокадровый объектив Rokinon AF 45mm f/1.8 FE

Компания Samyang представила полнокадровый автофокусный объектив Rokinon AF 45mm f/1.8 FE с креплением Sony E, первая информация о котором появилась несколько дней назад. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 45 мм, максимальной диафрагмой f/1,8, минимальной диафрагмой f/22, оптической схемой из семи элементов в шести группах, девятью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,45 м, диаметром фильтра 49 мм, диаметром 61,8 мм, длиной 56,1 мм, массой 162 г, а также просветляющим покрытием UMC. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене 399 долларов.