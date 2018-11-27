Представлен полнокадровый объектив Samyang XP 35mm F1.2

Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективом моделью XP 35mm F1.2, которая предназначена для зеркальных камер Canon. По словам производителя, новинка ориентирована на фотокамеры разрешением более 50 Мп и съемку видео в разрешении 8K. Объектив характеризуется ручным фокусом, классическим фокусным расстоянием 35 мм, максимальной диафрагмой F/1,2, конструкцией объектива из 12 элементов в 10 группах (два асферических элемента, три элемента HR и один элемент ED), девятью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,34 м, диаметром 93,0 мм, длиной 117,4 мм и внушительной массой 1106 г. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.