Представлен полнокадровый объектив Samyang XP 35mm F1.2

2018-11-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samyang XP 35mm F1.2 ; [55]
Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективом моделью XP 35mm F1.2, которая предназначена для зеркальных камер Canon. По словам производителя, новинка ориентирована на фотокамеры разрешением более 50 Мп и съемку видео в разрешении 8K. Объектив характеризуется ручным фокусом, классическим фокусным расстоянием 35 мм, максимальной диафрагмой F/1,2, конструкцией объектива из 12 элементов в 10 группах (два асферических элемента, три элемента HR и один элемент ED), девятью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,34 м, диаметром 93,0 мм, длиной 117,4 мм и внушительной массой 1106 г. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.


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