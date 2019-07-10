Представлен полнокадровый объектив Sony FE 35mm F1.8

2019-07-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony FE 35mm F1.8 ; [34]
Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sony FE 35mm F1.8 с байонетом E (SEL35F18F). Новинка характеризуется фокусных расстоянием 35 мм, оптической схемой из 11 элемент в 9 группах, включая асферический элемент, максимальной диафрагмой F/1,8, минимальным расстоянием фокусировки 0,22 м, максимальным увеличением 0,24x, 9-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 55 мм, диаметром 65,6 мм, длиной 73,0 мм, массой 280 г, а также защитой от пыли и влаги. Объектив появится в продаже в августе по цене в 700 евро.


Комментарии и отзывы Sony FE 35mm F1.8
Белый Google Pixel 4 XL засветился на фо...
Белый Google Pixel 4 XL засветился на фоНесколько дней назад в сети появились первые качественные рендеры смартфона Google Pixel 4 XL, а сегодня ...
Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi No...
Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi NoПредставители компании Xiaomi и принадлежащего ей бренда Redmi объявили о том, что они реализовали уже 15...
Новинка Chuwi LapBook Plus и его функци...
Новинка Chuwi LapBook Plus и его функциОбъем оперативной памяти Chuwi Lapbook Plus составляет 8 ГБ, для хранения данных предусмотрен твердотельн...
Samsung Galaxy Note10+ и его функции...
Samsung Galaxy Note10+ и его функцииНовинку снабдят Snapdragon 855, 1 ТБ внутренней памяти, NFC-чипом, модулем Bluetooth версии 5.0, разъёмом...
Безрамочный смартфон от Samsung Galaxy A...
Безрамочный смартфон от Samsung Galaxy AСмартфон получит так называемый дисплей Full Screen 2.0. Физические кнопки на корпусе полностью исчезнут,...
K20 Pro Avengers Limited Edition и его ф...
K20 Pro Avengers Limited Edition и его фСмартфон, который выйдет ограниченным тиражом, создавался при участии компании Marvel Comics. Тыльная пан...
Технологии распознавания лица...
Технологии распознавания лицаПо словам исследователей, биометрический замок на базе новой технологии сможет работать без доступа к инт...
Умные часы IBM ...
Умные часы IBM Размер миниатюрных экранов составляет 2х3 дюйма. Объединив четыре таких секции, пользователь сможет превр...


Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2
Обзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в домеОбзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в доме
Обзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкойОбзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкой
Обзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималкахОбзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималках
Обзор Verbatim Store 'n' Stay NANO. Внешний накопитель USB на 16 Гб Обзор Verbatim Store 'n' Stay NANO. Внешний накопитель USB на 16 Гб
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлек...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер з...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер зНекоторое время я пользовался приложением Microsoft To-Do, которое не только выглядит достаточно привлека...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabСостоялся официальный анонс нового планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A, который выглядит скромно ...
Обзор 1Money. Экономим деньги...
Обзор 1Money. Экономим деньгиСегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доход...
Предварительный обзор Thermaltake H100. ...
Предварительный обзор Thermaltake H100. Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачны...
Обзор Polutopia. Достойно...
Обзор Polutopia. ДостойноМне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставля...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor