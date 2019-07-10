Представлен полнокадровый объектив Sony FE 35mm F1.8

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sony FE 35mm F1.8 с байонетом E (SEL35F18F). Новинка характеризуется фокусных расстоянием 35 мм, оптической схемой из 11 элемент в 9 группах, включая асферический элемент, максимальной диафрагмой F/1,8, минимальным расстоянием фокусировки 0,22 м, максимальным увеличением 0,24x, 9-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 55 мм, диаметром 65,6 мм, длиной 73,0 мм, массой 280 г, а также защитой от пыли и влаги. Объектив появится в продаже в августе по цене в 700 евро.