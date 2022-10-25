Представлен порт PCIe 6.0

Сегодня состоялся официальный анонс порта PCIe 6.0, который в ближайшем будущем будет реализован для полноценного использования в различных системах. Правда, стоит сразу отметить, что на самом деле пока что PCIe 6.0 устанавливать в пользовательские материнские платы никто не будет, так как, очевидно, это слишком дорогое удовольствие в случае с обычным компьютером. На текущий момент разработка крайне уникальная, она обладает внушительным потенциалом и стоит дорого, так что использовать такого рода продукцию будут исключительно в вычислительных центрах. За счёт этого удаётся передавать больше информации, так как общий объём данных по линии PCIe 6.0 проходит гораздо больше. И в условиях вычислительных центров, когда объёмы данных в сотни терабайт, это полезно.

Конечно, через какое-то время подобные порты появятся и в обычных материнских платах для домашних компьютеров, но это случится через 5-10 лет, так как сейчас в этом нет необходимости. Те возможности, которые предоставляет PCIe 6.0, на текущий момент более чем избыточны для видеокарт, накопителей и карт расширения, плюс производителю материнской платы придётся поработать над линиями питания, чтобы в конечном итоге в обычной материнской плате такой разъём работал именно так, как необходимо. Но, в любом случае, это отличные новости, так как разработчики трудятся в этом направлении и когда-то современные технологии покажутся нам безумно отсталыми от современных реалий.
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