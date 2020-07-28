Представлен процессор Intel Core i9-10850K

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров 10-ядерной моделью Core i9-10850K, которую можно назвать более доступной альтернативой топовому Core i9-10900K. Новинка характеризуется базовой частотой 3,6 ГГц, максимальной частотой ядра в режиме Thermal Velocity Boost 5,2 ГГц, автоматическим разгоном всех ядер до 4,8 ГГц, уровнем TDP 125 Вт при обычной работе и до 250 Вт при разгоне, корпусом LGA 1200 и совместимостью с системными платами на чипсетах Intel 400-й серии. Рекомендованная цена процессора составила 453 доллара, что на 35 долларов дешевле модели Core i9-10900K. Также мы получаем конкурента 12-ядерного Ryzen 9 3900X, за который сейчас просят около 430 долларов.

Комментарии и отзывы Intel Core i9-10850K
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