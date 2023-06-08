Представлен прозрачный корпус для Steam Deck

По информации, опубликованной информационным изданием GamingOnLinux, компания JSAUX готовятся выпустить интересные прозрачные модификации портативной приставки Steam Deck. Эти модификации позволят энтузиастам заменить матовый черный пластиковый корпус Steam Deck на прозрачный. По информации от JSAUX, их новый прозрачный корпус будет иметь тонированную матовую отделку, при этом новый корпус полностью заменяет чёрный корпус консоли, оставляя только кнопки, джойстики и триггеры в исходной цветовой схеме. Кроме того, корпус имеет дополнительные отверстия для вентиляции в нижней левой части корпуса для улучшения охлаждения. Новый дизайн будет доступен в прозрачном варианте, а также в фиолетовом и коричневом цветах.

Безусловно, прозрачный корпус будет прекрасным выбором для поклонников Steam Deck, которые хотят привлечь к себе внимание окружающих и показать, что их устройство выделяется на фоне конкурентов. Однако информационное издание GamingOnLinux предупреждает, что замена корпуса является крайне непростой задачей — требуется высокая точность и осторожность, чтобы заменить крышку Steam Deck без повреждений. При этом, скорее всего, вы потеряете гарантию от производителя, так что выполнять замену корпуса стоит только на свой страх и риск. Будем надеяться, что потенциальные покупатели понимают сложности и проблемы, которые могут возникнуть в будущем, но это, конечно, очень красивый апгрейд системы. И он точно заслуживает внимания.