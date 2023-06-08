Представлен прозрачный корпус для Steam Deck

Безусловно, прозрачный корпус будет прекрасным выбором для поклонников Steam Deck, которые хотят привлечь к себе внимание окружающих и показать, что их устройство выделяется на фоне конкурентов. Однако информационное издание GamingOnLinux предупреждает, что замена корпуса является крайне непростой задачей — требуется высокая точность и осторожность, чтобы заменить крышку Steam Deck без повреждений. При этом, скорее всего, вы потеряете гарантию от производителя, так что выполнять замену корпуса стоит только на свой страх и риск. Будем надеяться, что потенциальные покупатели понимают сложности и проблемы, которые могут возникнуть в будущем, но это, конечно, очень красивый апгрейд системы. И он точно заслуживает внимания.