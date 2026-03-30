Представлен ридер Hisense Hi Reader 2026 Special Edition

Компания Hisense пополнила ассортимент компактных электронных книг моделью Hi Reader 2026 Special Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 275 долларов. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым монохромным экраном E Ink с плотностью пикселей 300 PPI и поддержкой 36 уровней DC-регулировки яркости, корпусом толщиной 7,5 мм и массой 177 граммов, рамкой с матовым покрытием, восьмиядерной платформой, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android, батареей ёмкостью 3000 мАч, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

