Представлен роутер TP-Link Archer AX10 с Wi-Fi 6

TP-Link представляет в России Wi-Fi роутер среднего ценового сегмента с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Archer AX10 призвано сделать Wi-Fi 6 доступным практически каждому пользователю интернета и обладает ценой, сопоставимой с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5).

Основные функции Archer AX10:
  • Общая скорость Wi-Fi до 1500 Мбит/с: до 1200 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц;
  • Smart Connect – для более эффективного подключения беспроводных клиентов к Wi-Fi сети;
  • Поддержка технологий OFDMA, MU-MIMO, Beamforming;
  • Режим точки доступа, встроенный VPN-сервер, поддержка IPTV, IPv6, TP-Link Cloud;
  • 1,5 ГГц трёхъядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти;
  • 1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN;
  • TP-Link HomeCareTM обеспечивает дополнительную безопасность благодаря встроенному антивирусу, функции приоритизации трафика и родительскому контролю;
  • Возможность управления с помощью мобильного приложения TP-Link Tether;
  • Последующие версии ПО будут включать поддержку WPA3 и TP-Link OneMesh;
Комментарии и отзывы TP-Link Archer AX10
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