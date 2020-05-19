Представлен роутер TP-Link Archer AX10 с Wi-Fi 6

TP-Link представляет в России Wi-Fi роутер среднего ценового сегмента с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Archer AX10 призвано сделать Wi-Fi 6 доступным практически каждому пользователю интернета и обладает ценой, сопоставимой с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5).

Общая скорость Wi-Fi до 1500 Мбит/с: до 1200 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц;

Smart Connect – для более эффективного подключения беспроводных клиентов к Wi-Fi сети;

Поддержка технологий OFDMA, MU-MIMO, Beamforming;

Режим точки доступа, встроенный VPN-сервер, поддержка IPTV, IPv6, TP-Link Cloud;

1,5 ГГц трёхъядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти;

1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN;

TP-Link HomeCareTM обеспечивает дополнительную безопасность благодаря встроенному антивирусу, функции приоритизации трафика и родительскому контролю;

Возможность управления с помощью мобильного приложения TP-Link Tether;

Последующие версии ПО будут включать поддержку WPA3 и TP-Link OneMesh;

Основные функции Archer AX10: