Представлен самый мощный ПК NUC на базе Intel Core i9-13900H

Помимо процессора линейка 4x4 Mini NUC от Geekom также предлагает достаточно внушительные характеристики системы. Компьютер поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4-3200 в конфигурации двухканального режима, но отсутствие памяти DDR5 вызывает вопросы, так как мобильные процессоры Raptor Lake получают существенный прирост производительности в случае использования DDR5. Для хранения данных вам будет предоставлен слот M.2 2280 PCIe Gen 4, так что при желании можно получить крайне высокую скорость обмена данными. Основной причиной задержки в использовании процессоров Intel Core i9 было их высокое значение TDP, что делает их применение в Mini-PC гораздо более сложным. Но производителю удалось решить данную проблему и теперь работать можно с комфортом.