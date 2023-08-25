Представлен самый мощный ПК NUC на базе Intel Core i9-13900H

Компания Geekom представила самый мощный в мире компактный компьютер 4x4 NUC Mini PC с процессором Intel Core i9-13900H на 14 ядер. Линейка Mini-PC Geekcom предоставляет потенциальному покупателю на выбор сразу несколько процессоров — Core i5-13500H, Core i7-13700H и, на данный момент, самый мощный процессор на мобильном рынке Intel Core i9-13900H. Пока что это первый 4x4 NUC, в котором размещён один из самых быстрых процессоров Core i9 из линейки Intel Raptor Lake, так что если пользователь на самом деле хочет получить лучшее решение на рынке, то ему стоит присмотреться к данной модели. Процессор Intel Core i9-13900H имеет 14 ядер и 20 потоков, а его максимальная тактовая частота в режиме Turbo достигает 5,4 ГГц.

Помимо процессора линейка 4x4 Mini NUC от Geekom также предлагает достаточно внушительные характеристики системы. Компьютер поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4-3200 в конфигурации двухканального режима, но отсутствие памяти DDR5 вызывает вопросы, так как мобильные процессоры Raptor Lake получают существенный прирост производительности в случае использования DDR5. Для хранения данных вам будет предоставлен слот M.2 2280 PCIe Gen 4, так что при желании можно получить крайне высокую скорость обмена данными. Основной причиной задержки в использовании процессоров Intel Core i9 было их высокое значение TDP, что делает их применение в Mini-PC гораздо более сложным. Но производителю удалось решить данную проблему и теперь работать можно с комфортом.