Представлен складной электромобиль City Transformer CT1

Израильский стартап City Transformer представил складной электромобиль CT-1. Он уже получил разрешение для передвижения на дорогах общего пользования.

Складной электромобиль City Transformer CT1 был продемонстрирован в сентябре 2021 года в Мюнхене, а теперь стало известно, что продажи начнутся в 2024 году.

Отличительной особенностью модели является изменение ширины кузова, что делает СТ-1 отличным выбором для жителей крупных городов с узкими улицами. В компактном состоянии ширина кузова составляет 1000 мм, но во время движения ширина увеличивается до 1480 мм. Колеса с защитными крыльями выдвигаются из корпуса для большей устойчивости. Электромобиль предлагает двухместный салон, кондиционер и подушки безопасности. Максимальная скорость достигает 90 км/ч, а запас хода 180 км.

Стартовая цена City Transformer CT1 начинается от 16000 евро.
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