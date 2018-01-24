Представлен складной квадрокоптер DJI Mavic Air

Компания DJI представила компактный дрон Mavic Air, который, по словам производителя, объединяет возможности линейки Mavic Pro и компактность модели Spark. Новинка получила камеру с CMOS-датчиком оптического формата 1/2,3 дюйма с разрешением 12 Мп. Камеру оснастили 24 мм объективом с диафрагмой F/2,8. Заявлена поддержка видеосъемки в разрешении 4К при кадровой частоте 30 к/с и Full HD с частотой кадров 120 к/с.

Подвес камеры имеет три степени свободы. Система навигации оснащена датчиками, которые позволяют избежать столкновений с объектами. В режиме ActiveTrack выполняется слежение за объектами. Максимальная скорость равна 68,4 км/ч, а радиус связи с пультом управления – 4 км. Габариты устройства в сложенном состоянии составляют 168:83:49 мм, а вес – 430 г. Продажи DJI Mavic Air стартуют 29 января по цене 799 долларов за набор с футляром и пультом ДУ.