Представлен смарт-холодильник LG InstaView ThinQ с 29-дюймовым тачскрином

Компания LG Electronics представила новую версию смарт-холодильника InstaView, который пополнил линейку ThinQ. Новинка получила 29-дюймовый сенсорный дисплей, который становится прозрачным после двойного нажатия. В качестве программной платформы используется webOS, также заявлена поддержка голосового помощника Alexa от Amazon. Внутри холодильника установлена широкоугольная камера, которая позволяет осмотреть содержимое без открытия дверцы. Когда новый умный холодильник появится в продаже и сколько он будет стоить, LG не сообщает.