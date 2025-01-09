Представлен стандарт HDMI 2.2 с поддержкой 10К-разрешения

Организация HDMI Forum представила новую спецификацию HDMI 2.2 на ежегодной выставке CES 2025 — в пресс-релизе ассоциация подтвердила, что новая спецификация значительно повышает общую пропускную способность до рекордных 96 Гбит/сек. Это также означает появление нового кабеля под названием Ultra96, который поддерживает все функции HDMI 2.2. Более того, авторы стандарта заявили, что в HDMI 2.2 поддерживаются более высокие разрешения и частоты обновления. Например, среди возможностей нового кабеля HDMI 2.2 указано 4K-разрешение с частотой до 480 Гц, 8K с частотой до 240 Гц и 10K при 120 Гц. Но стоит напомнить, что на данный момент кабели HDMI уже поддерживают 4K при 120 Гц, поэтому большинству пользователей в ближайшие годы вряд ли потребуется обновление.

Кроме того, для использования этих возможностей необходим соответствующий контент, а на данный момент доступ к нативному 8K-контенту остаётся крайне ограниченным. Тем не менее, с увеличением числа телевизоров, поддерживающих 4K-разрешение с частотой до 144 Гц, и с ростом популярности больших экранов, новая спецификация может быть востребованной. Кроме того, стоит отметить, что HDMI 2.2 поддерживает протокол Latency Indication Protocol для улучшения синхронизации аудио и видео, особенно в системах с несколькими устройствами, например с AV-ресивером или саундбаром. Да, обычным пользователям это не очень уж нужно, но приятно, что технологии не стоят на месте и постепенно становятся лучше.